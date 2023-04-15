2023/04/15 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام يسود في العراق مصطلح «قاطع ومنطقة» في العمليات العسكرية منذ عقود عديدة، اذ يجري دائماً اسناد المناطق بحسب تقسيمات جغرافية الى قيادات قواطع أو عمليات للجيش والقوات المسلحة وأضيف إليهم الحشد.
هذه المرحلة يبدو انها طويلة الأمد في العراق ولا نهاية قريبة لها، ومادامت القوات لم تعد الى ثكناتها أو نطاق الفعاليات العسكرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوع حميد من تقسيم العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هذه المرحلة يبدو انها طويلة الأمد في العراق ولا نهاية قريبة لها، ومادامت القوات لم تعد الى ثكناتها أو نطاق الفعاليات العسكرية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوع حميد من تقسيم العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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