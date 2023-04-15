نوع‭ ‬حميد‭ ‬من‭ ‬تقسيم‭ ‬العراق

2023/04/15 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يسود‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬قاطع‭ ‬ومنطقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عديدة،‭ ‬اذ‭ ‬يجري‭ ‬دائماً‭ ‬اسناد‭ ‬المناطق‭ ‬بحسب‭ ‬تقسيمات‭ ‬جغرافية‭ ‬الى‭ ‬قيادات‭ ‬قواطع‭ ‬أو‭ ‬عمليات‭ ‬للجيش‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وأضيف‭ ‬إليهم‭ ‬الحشد‭.‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬نهاية‭ ‬قريبة‭ ‬لها،‭ ‬ومادامت‭ ‬القوات‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الى‭ ‬ثكناتها‭ ‬أو‭ ‬نطاق‭ ‬الفعاليات‭ ‬العسكرية‭ […]

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