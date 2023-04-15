وزير اسبق يكشف عن منطقة اثرية معرضة للازالة بفرصة استثمارية

2023/04/15 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الموارد المائية الاسبق حسن الجنابي، عن منطقة اثرية غير مستكشفة ومعرضة للازالة بفرصة استثمارية لتحويلها الى مقلع.

وقال الجنابي في تدوينة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "استطلعت اليوم منطقة أثرية هامة وغير مستكشفة بعد لكنها تتعرض الى خطر الإزالة بعد ان كانت تعرضت الى سرقات وتدمير".

واضاف ان "المنطقة تسمى "أم خشم" يسكن فيها حاليا حوالى ألف عائلة مهجرة من الجنوب منذ التسعينات من مربي الجاموس.



يقدم هؤلاء خدماتهم للمنطقة على شكل حليب وأجبان وقيمر وما شاكل ويسكنون في ظروف بائسة، قرب الفرات جنوب محافظة النجف".

وبين انه "يشاع حالياً ان متنفذين يعملون على استحصال موافقات "فرصة استثمارية" لتحويلها الى مقلع".

واشار الى ان "المنطقة فيها تلال تضم كنوزاً تاريخية، وهناك كنوز حقيقية سرقت من قبل عصابات منظمة، وهناك قبور نبشت وسرقت محتوياتها الثمينة"، مبينا انه "وقفت في احدى حفر النبش واقشعر بدني من فكرة وقوفي على أشلاء أحد اجدادنا".

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