2023/04/15 | 01:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محاور من حديث وزير الداخلية عبد الامير الشمري لوسائل اعلام...

ظهرت المقالة وزير الداخلية: بدأنا المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة أولاً على المسلة.

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