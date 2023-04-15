2023/04/15 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SoZc4WciFZI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفهداوي يقارن بين الكاظمي والسوداني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفهداوي يقارن بين الكاظمي والسوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).