2023/04/15 | 01:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YL2DJh6lPo0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التعليم العالي د. نعيم العبودي: هناك جامعات أهلية موجودة ضمن التصنيف العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير التعليم العالي د. نعيم العبودي: هناك جامعات أهلية موجودة ضمن التصنيف العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).