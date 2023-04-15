أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ترد على أنباء عن محاولة انتحار نجله أسامة في السجن

2023/04/15 | 01:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الجمعة، على الأنباء التي ترددت عن محاولة انتحار أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل، في السجن، نافية صحة تلك الأنباء.

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