انتشال 4 جثث وانقاذ 11 شخصا نتيجة حادث مروري مروع في بابل

2023/04/15 | 01:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، انتشال 4 جثث وانقاذ 11 شخصا نتيجة حادث مروري مروع في محافظة بابل.وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز، ان “فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق داخل عجلة وانتشلت 4 جثث متفحمة وانقذت 11 آخرين نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلة التيما صالون وعجلة نوع استار كس على طريق […]

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