2023/04/15 | 01:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، عن ملابسة حادثة مقتل ثلاث اشخاص في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تكشف ملابسات حادث مقتل 3 اشخاص ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تكشف ملابسات حادث مقتل 3 اشخاص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).