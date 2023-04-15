شرطة البصرة تكشف ملابسات حادث مقتل 3 اشخاص



شرطة البصرة تكشف ملابسات حادث مقتل 3 اشخاص
2023/04/15 | 01:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كشفت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، عن ملابسة حادثة مقتل ثلاث اشخاص في المحافظة.

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