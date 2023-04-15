2023/04/15 | 01:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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كشفت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، عن ملابسة حادثة مقتل ثلاث اشخاص في المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تكشف ملابسات حادث مقتل 3 اشخاص ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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