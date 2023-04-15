إيقاف مهاجم نيويورك ريد بولز 6 مباريات بسبب العنصرية

2023/04/15 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجم نيويورك ريد بولز الاميركي الدولي البلجيكي دانتي فانزير يغادر الملعب بعد إصابته خلال مباراة فريقه السابق أونيون جيلواز وسيركل بروج في الدوري البلجيكي في بروج في 18 شباط/يناير 2023.© بلغا/اف ب جون ثيس ميامي (أ ف ب) – أعلنت رابطة الدوري الاميركي لكرة القدم الخميس إيقاف مهاجم نيويورك ريد بولز البلجيكي دانتي فانزير […]

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