رويترز: مسؤولو البيت الأبيض أجروا محادثات بناءة في السعودية

2023/04/15 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أميركيون أن محادثات البيت الأبيض مع المسؤولين السعوديين ركزت على الصراع في اليمن، ووصفوا المحادثات بأنها كانت بناءة، وفق رويترز.

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