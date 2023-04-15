2023/04/15 | 03:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت قيادة شرطة البصرة، وقوع جريمة قتل اثر خلاف عشائري في المحافظة.وذكر بيان للقيادة وتلقته ايرث نيوز، “انتشر خبر لاصحة له عن جريمة قتل اثر خلاف عشائري في محافظة البصرة ، لذا نود ان نوضح ان جريمة القتل حصلت بسبب خلاف عائلي (داخل الدار) وليس نزاع عشائري”.واضاف “كما ننوه الى كافة وسائل […]

ظهرت المقالة شرطة البصرة تنفي وقوع جريمة قتل بسبب خلاف عشائري في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تنفي وقوع جريمة قتل بسبب خلاف عشائري في المحافظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تنفي وقوع جريمة قتل بسبب خلاف عشائري في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).