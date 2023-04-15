2023/04/15 | 03:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NqlNpFDO84Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالكي: بيان "كوتا المسيحيين" مستعجل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالكي: بيان "كوتا المسيحيين" مستعجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).