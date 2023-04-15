بيان حول مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا

2023/04/15 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة بالسعودية، إلى "دور قيادي عربي" في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية، في الساعات الأولى من صباح السبت.

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