مكتب رئيس البرلمان يصدر توضيحاً بشأن مخاطبة مزورة

2023/04/15 | 04:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، توضيحاً بشأن مخاطبة مزورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المكتب في بيان أن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مخاطبة مزورة منسوبة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وأضاف “نود أن نؤكد هنا بأنها وثيقة مزورة ولا صحة لها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات والأشخاص الذين تعمَّدوا التزوير والنشر، لذا اقتضى التنويه”.

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