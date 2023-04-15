2023/04/15 | 04:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5X_yORjowso

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل من مصالحة مع التيار الصدري؟ المالكي: يدي ممدودة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل من مصالحة مع التيار الصدري؟ المالكي: يدي ممدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).