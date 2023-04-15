بعد سماع دوي انفجار.. إجلاء رئيس حكومة اليابان أثناء إلقائه خطابا

2023/04/15 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابا في محافظة واكاياما (غرب) على ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

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