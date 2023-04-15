اجتماع وزاري عربي بجدة يدعو لحل سياسي بسوريا ويندد بالاعتداءات على الأقصى

2023/04/15 | 06:37 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية السعودية إن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق بجدة دعا لإجراءات إضافية للمساهمة في استقرار الوضع بسوريا، وندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

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