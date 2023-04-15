السعودية.. مشادّة بين مهاجم الهلال ومدرب الباطن تُثير ضجةً بعد هزيمة

2023/04/15 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة دخول موسى ماريغا، مهاجم نادي الهلال، في مشادّة مع زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لنادي الباطن، بعد نهاية مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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