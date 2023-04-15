الإمام الجزائري بعد فيديو القطة.. حقيقة مقطع

2023/04/15 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجلا ملتحي يرقص في حفل مع فتاتين، وادعت حسابات وصفحات أنه يعود للشيخ الجزائري، وليد مهساس، الذي اشتهر بفيديو اعتلاء قطة لكتفه أثناء صلاة التراويح في رمضان الحالي.

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