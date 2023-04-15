2023/04/15 | 08:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OVnu06iGGsA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بانتظار تشريعها.. الموازنة تدخل حيز النقاشات في #اليوم_السابع مع سرمد البياتي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بانتظار تشريعها.. الموازنة تدخل حيز النقاشات في #اليوم_السابع مع سرمد البياتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).