الناطق باسم الحوثيين يحدد مطالبهم من مفاوضات السلام مع السعودية في صنعاء

2023/04/15 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد السلام، بتصريحات حول المحادثات التي أجراها الحوثيون مع السعودية وسلطنة عمان في صنعاء، قائلا إنهم أحرزوا تقدمًا في بعض الملفات.

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