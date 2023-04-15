بعد النتيجة التاريخية.. فيديو يرصد تدافع

2023/04/15 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتهاء مباراة فريقي الباطن والهلال ضمن الدوري السعودي، الجمعة، حصل تدافع بين لاعب الهلال، موسى ماريغا، ومدرب الباطن، زدرافكو لوغاروسيتش.

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