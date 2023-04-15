2023/04/15 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

صعدت أسعار النفط، اليوم السبت، وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين، وفق رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 22 سنتا أو بنسبة 0.3% عند التسوية إلى مستوى 86.31 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.52 دولار للبرميل، بواقع 36 سنتا أو بنسبة 0.4%.

وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل تهدئة المخاوف من الأزمة المصرفية التي وقعت الشهر الماضي والقرار المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج الذي اتخذه الأسبوع الماضي تحالف أوبك+.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تعاود الارتفاع مسجلة مكاسب للأسبوع الرابع توالياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تعاود الارتفاع مسجلة مكاسب للأسبوع الرابع توالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).