ضربة جديدة لـ

2023/04/15 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" ضربة جديدة على صعيد التضييق الغربي عليه، إذ مرر برلمان ولاية مونتانا الأميركية قانونا لحظر التطبيق في الولاية.

وصوّت مجلس النواب المحلي في ولاية مونتانا على حظر "تيك توك" بواقع 54 مؤيدا مقابل 43 معارضا، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ومن المقرر أن يرسل القانون إلى حاكم الولاية، الجمهوري غريغ غيانفورتي، للنظر فيه وبعد التوقيع عليه سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.

ويشير القانون إلى عدد من المخاوف بشأن التطبيق، منها مزاعم تتصل بأعمال مراقبة تنفذها الحكومة الصينية.

ويقول المشرعون إن التطبيق يشجع نشاطات خطيرة بين اليافعين مثل رشق أشياء على السيارات الذاتية القيادة وإشعال النيران في المرآة ومحاولة إخمادها عن طريق جسم الشخص.

القانون يعني أنه سيكون ممنوعا على متجر التطبيق "أبل ستور" توفيره لسكان الولاية، لكنه لن يمنع أولئك الذين يستخدمونه حاليا من استخدامه.

وإن انتهاك القانون سيؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.

ويعد القانون خطوة أشد من خطوات سابقة في الولايات المتحدة لحظر التطبيق في الهواتف الحكومية.

وحظرت العديد من الدول والمؤسسات الغربية على موظفيها استخدام التطبيق في هواتف العمل لأسباب أمنية، كما حظرته دول في مناطق أخرى في العالم.

المصدر : وكالات

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