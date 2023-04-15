لأول مرة.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة

2023/04/15 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا.وأفادت صحيفة “مينيابوليس ستار تريبيون” بأن مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميا وفي أوقات […]

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مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة أولاً على ايرث نيوز.

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