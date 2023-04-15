اليوم.. الشبابي يلاقي النفط وديا قبل المغادرة إلى إسبانيا

2023/04/15 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراء ثلاث مواجهات في افتتاح دور الـ 16 لبطولة الكأس بغداد ـ الصباح الجديد: يلعب منتخبُ الشباب لقاءً ودياً ثانياً أمام نادي النفط مساء اليوم الخميس، في ملعب المدينة الدولي ضمن تحضيراته المتواصلة للمشاركة في مونديال كأس العالم الشهر المقبل، وسبق للشبابي ان فاز على الكهرباء وديا مساء الاثنين بثلاثة أهداف من دون رد..ومن ...

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