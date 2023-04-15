حمودي يكرّم مدرب ولاعبي الجودو المتوّجين في البطولة العربية

2023/04/15 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولمبية تنفي منحها ترشيحا رسميا للفهد لرئاسة المجلس الآسيوي إعلام اللجنة الأولمبية كرّم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي صباح أول أمس مدرب منتخبنا الوطني بالجودو مع عدد من اللاعبين المتوّجين في البطولة العربية الأخيرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة آذار الماضي.وثمّن حمودي ما حققه اللاعبون الذين مثلوا منتخبنا الوطني في منافسات البطولة ...

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