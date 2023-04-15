أزمة غذاء عالمية مرتقبة.. مخاوف من إلغاء روسيا

2023/04/15 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تهديدات روسيا بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مخاوف من ارتفاع الأسعار والتسبب في أزمة غذاء عالمية جديدة.

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