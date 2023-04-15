2023/04/15 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام يابانيّة، اليوم السبت، بأنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأمان ولم يُصب بأذى بعد إجلائه على أثر دويّ انفجار في وقتٍ كان يستعدّ لإلقاء خطاب في ميناء للصيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة رئيس وزراء اليابان من محاولة اغتيال المركز الخبري الوطني.

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