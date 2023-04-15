أسعار النفط الخام تحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

2023/04/15 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حققت أسعار النفط، اليوم السبت، مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد هذا العام بدعم من تعافي الاستهلاك في الصين، […]

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