سواعد العميد في المركز الخامس في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

2023/04/15 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز فريق نادي كربلاء لكرة اليد المركز

الخامس في جدول ترتيب الاندية المشاركة

في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

بعد انتهاء مباريات الدوري والذي شارك

فيه (١٥) نادياً ،

وقد جمع فريق سواعد العميد (٣٧)

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