اتحاد أدباء كربلاء يحيي مهرجانه العلوي

2023/04/15 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامَ اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء

المقدسة، مساء الجمعة (14 نيسان 2023)

مهرجانه الخاص بذكرى استشهاد الإمام

علي (عليه السلام) وللسنة الثانية على

التوالي.





وقال أمين شؤون العلاقات والإعلام

الشاعر علي

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