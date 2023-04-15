14 بين قتيل وجريح.. ما قصة النزاع العشائري في محافظة ذي قار العراقية؟

2023/04/15 | 10:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن جهود الحكومة العراقية للحد من النزاعات العشائرية جنوب البلاد لم تفلح حتى اللحظة بعد أن سجلت محافظة ذي قار مقتل وإصابة 14 شخصا نتيجة نزاع عشائري استمر 3 أيام، استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة.

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