بعد نفي أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي محاولة انتحار نجله في السجن.. داخلية مصر تعلّق

2023/04/15 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية المصرية في تغريدات على صفحتها الرسمية على تويتر، السبت، "صحة ما تم تداوله بأحد القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل".

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