2023/04/15 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ زرباطية .

وذكر بيان للهيئة أنها “تمكنت في منفذ زرباطية الحدودي من إلقاء القبض على مسافر عراقي، ضبطت بحوزته مادة (الحشيشة) المخدرة بوزن بلغ (400) غرام”.

وأضاف أن “عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات ومنتسبي منفذنا”، مبينا أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة”.

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