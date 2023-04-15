الشمري: المنتسبين المتعاطين للمخدرات لن يطردوا من الداخلية

2023/04/15 | 10:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقدم في مجال مكافحة المخدرات يقاس شهريًا.

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