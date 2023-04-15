أمطار وارتفاع بالحرارة.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأسبوع الحالي

2023/04/15 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط زخات المطر اعتبارا من غد الاحد في المناطق الجنوبية، وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري.

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