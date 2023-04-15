مايك بومبيو يتراجع عن الترشح لرئاسة أميركا

2023/04/15 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب، مايك بومبيو، اليوم السبت، قراره بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وقال بومبيو في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه ليست لحظتنا"، مؤكداً أن "اختياره عدم الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة هو قرار شخصي للغاية اتخذه هو وزوجته سوزان"، قائلاً: "إن الوقت ليس مناسبًا لي ولعائلتي".

وفي بيانه، ترك وزير الخارجية الأميركي السابق الباب مفتوحًا أمام إمكانية الترشح في المستقبل وقال: "لا يزال هناك العديد من الفرص التي قد يكون التوقيت أكثر ملاءمة لها حيث تصبح القيادة الرئاسية أكثر ضرورة".

ورغم مكانته كوزير للخارجية سابقاً في عهد ترمب، ومكانته القوية في الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة، بالكاد سجل بومبيو في الاقتراع في أبريل/ نيسان 1% في استطلاعين منفصلين لشركة مونينج كونسالت، و1% في استطلاع أجرته رويترز ، و2% في استطلاع "كانديان برس".

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024، هي الانتخابات الرئاسية الـ 60، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.

المصدر: العربية

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