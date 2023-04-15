المالكي: لا يمكن إعادة تلغيم أطراف كربلاء بالإرهابيين عبر عودتهم لجرف النصر

2023/04/15 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي،

السبت، من مغبة تصاعد الأصوات الطائفية

المطالبة بإعادة الإرهابيين الى جرف

النصر شمال بابل، مبينا انه يمكن إعادة

تلغيم أطراف كربلاء بالإرهابيين عبر

عودتهم لجرف النص

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