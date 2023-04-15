برلمانيون يُشَخّصون أربعة اعتراضات بشأن الموازنة

2023/04/15 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموازنة لن تتأخر هذه المرة لأنَّ هناك إرادة نيابية باتجاه إقرارها.

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