2023/04/15 | 10:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حيدر الموسوي حادثة اغ ت ص ا ب الطفلة ذات...

ظهرت المقالة اغت ص ا ب طفلة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغت ص ا ب طفلة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغت ص ا ب طفلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).