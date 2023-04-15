2023/04/15 | 11:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0dagq6gZFpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كل مشكلة ولها حل مع د كريم الترابي كيف نحافظ على الصلاة والالتزام والتعبد بعد شهر رمضان !؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كل مشكلة ولها حل مع د كريم الترابي كيف نحافظ على الصلاة والالتزام والتعبد بعد شهر رمضان !؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).