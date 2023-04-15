2023/04/15 | 11:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xxdCfliaZRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبو عبدالله ينتقم من أبو الوليد بتفجير سيارته) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبو عبدالله ينتقم من أبو الوليد بتفجير سيارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).