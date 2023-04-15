2023/04/15 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر البنك المركزي العراقي سحب إجازة شركة النبال العربية للتحويل المالي لإجراءات إدارية.

التالي

منذ 11 ساعة

تحقيق يستقصي مصائر الأيتام في العراق عند بلوغهم سنّ الـ18

منذ 12 ساعة

“مزارعون يستغيثون”: متنفذون يسعون للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي ديالى

منذ 13 ساعة

وزير الداخلية: قوات الجيش ستكون خارج المدن وبدأنا تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة

منذ 13 ساعة

التجارة تؤكد إلقاء القبض على متلاعبين بمواد السلة الغذائية

منذ 13 ساعة

السيول الايرانية تخرج طريقًا حيويًا بين محافظتين: لن يعود للخدمة قبل 5 أيام

منذ 13 ساعة

البنك المركزي يتوعد بمحاسبة المجمعات والشركات غير الملتزمة بسعر الصرف

منذ 13 ساعة

العدل توضح آلية التحقق من مصادر سلامة أموال العقارات وكيفية احتساب الضرائب

منذ 14 ساعة

خزين بحيرة” عظيم ديالى” يرتفع الى 550 مليون م3 بعد موجة سيول جارفة

منذ 14 ساعة

تزداد بنسبة 5%..



عشوائيات بعقوبة تثير قلقاً “مزدوجاً” منذ 15 عاماً

منذ 15 ساعة

هيئة الإعلام تعلن تسجيل انخفاض بخروقات قواعد البث خلال شهر رمضان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البنك المركزي يسحب إجازة احدى شركات التحويل المالي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البنك المركزي يسحب إجازة احدى شركات التحويل المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).