البنك المركزي يقرر سحب إجازة شركة

2023/04/15 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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قرر البنك المركزي العراقي سحب إجازة شركة "النبال" العربية للتحويل المالي.

واشارت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي بتاريخ (11-4-2023) وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم السبت، الى "سحب اجازة ممارسة العمل لشركة النبال العربية للتحويل المالي/ شركة النبال للصرافة تحت الترخيص ومصادرة خطاب الضمان".

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