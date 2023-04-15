الإعمار: السعودية أكدت استعداد شركاتها لتنفيذ مشاريع مدن سكنية وطرق وجسور في العراق

2023/04/15 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وكيل وزارة الإعمار جابر الحساني، السبت، إن الوزارة عقدت مؤخراً اجتماعاً مع وفد وزارة الاستثمار السعودية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال بناء المدن السكنية والطرق والجسور، فضلاً عن مشاريع تدوير النفايات.

وأضاف الحساني، أن "الجانب السعودي أكد استعداد شركات بلاده لتنفيذ مشاريع بهذه القطاعات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وتابع الحساني، أن "الوزارة عقدت أيضاً اجتماعاً مع القائم بالأعمال الأذربيجاني في العراق لدراسة إمكانية دخول شركات بلاده في تنفيذ المشاريع".

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