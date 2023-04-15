ليست المرة الأولى.. تشويه تمثال عمره يزيد عن 200 عام بقلم تلوين أزرق

2023/04/15 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة التراث القومي البريطانية في بيان إن تمثال حورية البحر "سابرينا"، وهو يزيد عمره عن 200 عام، قد تعرّض للتشويه باستخدام قلم تلوين أزرق..فما التفاصيل؟

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