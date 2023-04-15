البنك المركزي: الاحتياطيات الاجنبية تجاوزت 110 مليارات دولار

2023/04/15 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، حجم الاحتياطيات الأجنبية، فيما أشار الى السعي لتجنيبها من المخاطر.وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس، في تصريح صحفي […]

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