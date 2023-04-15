2023/04/15 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال شهود عيان ، اليوم السبت، إن أصوات إطلاق نار كثيف سُمعت جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت.وقالت قوات “الدعم السريع”: “هاجمَنا الجيش بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة وَالخفيفة”، موضحة أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق نار كثيف في العاصمة السودانية الخرطوم المركز الخبري الوطني.

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