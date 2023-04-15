وزير البيئة يؤكد اهمية الدعم الدولي في مواجهة التغيير المناخي

2023/04/15 | 11:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير البيئة، نزار ئاميدي، اليوم السبت، اهمية الدعم الدولي في مواجهة التغيير المناخي.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “استكمالا للمباحثات الدولية التي يجريها وزيرها نزار ئاميدي في واشنطن، حيث اجتمع مع وفد مرفق البيئة العالمي وتم مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مواجهة التحديات الناتجة عن […]

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